In der Contwiger Mozartstraße, gegenüber der Hausnummer zwei, wurde am Dienstag, 11. Januar, zwischen 2 Uhr und 5.50 Uhr ein rotes Mofa der Marke Zhejiang Qianjiang, Typ B05, Verkaufsname „Explorer Cracker 50“, gestohlen. Darüber berichtet die Polizei. Das Zweirad, das am Heck einen Koffer montiert hat, war an einem Zigarettenautomten ohne Sicherung abgestellt, da das Lenkradschloss defekt sei. Der Wert des gestohlenen Mofas soll 400 Euro betragen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.