An diesem Wochenende schließt das Rote Kreuz nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Hans Prager voraussichtlich seine Zweitimpfungen in den vollstationären Pflegeheimen ab. In der Südwestpfalz war der Kreisverband für 15 Heime zuständig, darunter das DRK-Gästehaus in Mörsbach, Wichernhaus und Awo-Heim in Zweibrücken und das Haus Sarepta in Contwig. „Nun bereiten wir die Impfungen in Behinderteneinrichtungen vor“, teilte Prager mit. Diese sollen am 1. März beginnen. In Zweibrücken seien das unter anderem Einrichtungen der Heinrich-Kimmle-Stiftung, des Internationalen Bundes und der Caritas (Haus Sonne). Prager rechnet mit rund 2000 Menschen, die eine Impfung erhalten. Notwendig sind also 4000 Dosen, da jeder zweimal geimpft wird. Zum Einsatz kommt das Mittel von Astrazeneca.