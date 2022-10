Der Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz sucht Helfer, die sich in harten Zeiten für Schwächere einsetzen. Gerade dort, wo sonst keine Gelder fließen.

„Wir möchten möglichst viele Helferinnen und Helfer für die allgemeine Sozialarbeit gewinnen“, begründet DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Hans Prager die bislang größte Werbeaktion für Mitarbeit im ehrenamtlichen Bereich. Fast 20.000 Haushalte im ehemaligen Landkreis Zweibrücken und in der Stadt wurden angeschrieben; diese Woche Freitag findet eine Infoveranstaltung im Mehrgenerationenhaus statt.

Helfen sollen die neuen Ehrenamtler „besonders da, wo für die Hilfesuchenden keine finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten möglich sind“, teilt Prager mit. Dies betreffe etwa den Einkaufsdienst für Senioren, die keine Hilfe von außerhalb erhalten. Dies betreffe aber auch alleinerziehende Elternteile, „die bei der Schließung des Kindergartens auf sich gestellt sind und vielleicht keine Unterstützung erfahren“.

Direkter sozialer Dienst am Menschen

Soziale Probleme gebe es nicht nur in Großstädten oder in anderen Ländern, sondern auch hier bei uns, mahnt Prager: „Rentnerinnen und Rentner, Familien und vor allem auch Kinder, die an der Armutsgrenze leben und die direkt vor unserer Haustür oder um die Ecke wohnen.“ Die Verantwortlichen beim Roten Kreuz könnten sich eine Mitarbeit von Freiwilligen in folgenden Bereichen vorstellen: Leih-Omas und -opas, Lesepaten, Lern- und Bewerbungstrainer, Demenzbetreuung, Besuchsdienst, Sozialkaufhaus, Fahrdienst im Quartier, Verpflegungshelfer, Quartiershelfer, Einkaufsdienst, Blutspendedienst, Bevölkerungsschutz.

Die neuen Helfer sollen laut Prager „im direkten sozialen Dienst am Menschen“ eingesetzt werden, nicht im Sanitätsdienst. Je nach Bereich werde das Rote Kreuz im Vorfeld die notwendige Ausbildung als Handwerkszeug vermitteln und die Ehrenamtler bei ihren Einsätzen „persönlich und engmaschig betreuen“, versichert der Geschäftsführer.

Wenn plötzlich Strom oder Gas wegbleiben

Auch wenn er hofft, dass dieser Extremfall nicht eintritt, möchte Hans Prager dennoch gewappnet sein, sollte der Strom ausfallen oder das Gas ausbleiben. Hilfesuchende bräuchten dann Unterstützung von außen. Hier tätig zu werden, zähle zu den „wichtigsten und originärsten Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes“. Deshalb hoffe man auf „viele neue und zusätzliche helfende Hände“.

Bereits im Jahr 2020, als das südwestpfälzische Rote Kreuz für die Versorgung einer eventuellen Corona-Notlage im ehemaligen evangelischen Krankenhaus Helferinnen und Helfer suchte, hätten sich fast 200 Personen gemeldet. „Diese Hilfe und solidarische Unterstützung wollen wir erneut aufgreifen und zu einem festen Standbein in der Versorgung der Zivilbevölkerung aufbauen“, kündigt Geschäftsführer Prager an.

Infoveranstaltung

Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr im Zweibrücker Mehrgenerationenhaus in der Maxstraße 7: Infoveranstaltung des Deutschen Roten Kreuzes über ehrenamtliche Mitarbeit im sozialen Bereich.