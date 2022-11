In Zweibrücken hat das Rote Kreuz seinen geplanten Weihnachtsmarkt in und um das Bahnhofsgebäude abgesagt. Das bestätigt DRK-Chef Hans Prager im RHEINPFALZ-Gespräch. Dennoch soll die Idee nicht ganz zu den Akten gelegt werden. Das Rote Kreuz hatte vorgehabt, zusammen mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung am letzten November-Wochenende in und um das Bahnhofsgebäude einen Weihnachtsmarkt auszurichten. Die beiden Verbände hätten dann sämtliche Stände und Buden organisiert und betrieben. „Corona ist leider noch nicht vorbei“, sagt Prager zur RHEINPFALZ. Sowohl die Kimmle-Stiftung als auch das DRK hätten noch immer mit dem Virus zu kämpfen, genauer gesagt mit dem Ausfall von Personal. „Wobei das nicht nur wegen Corona fehlt“, ergänzt Prager. Der DRK-Chef sagt, dass für den Weihnachtsmarkt an sich die Personalkapazitäten fehlen. Zudem wolle er kein Risiko eingehen, dass sich das Virus durch den Weihnachtsmarkt besonders stark ausbreitet.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Idee, Veranstaltungen in und um den Hauptbahnhof auszutragen, ist nicht passé. Im Gegenteil: Prager würde sich wünschen, solche Veranstaltungen fest zu integrieren. Für das nächste Frühjahr ist beispielsweise eine Autorenlesung im Bahnhofsgebäude geplant. Die Idee des Weihnachtsmarkts soll 2023 wieder aufgegriffen werden.