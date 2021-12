In der juristischen Aufarbeitung der Trennung des Kreisverbandes Südwestpfalz des Deutschen Roten Kreuz (DRK) von seinem langjährigen Geschäftsführer Mario Sauder (50) gab es am Mittwoch vorm Landgericht Zweibrücken kein Urteil, aber einen deutlichen Hinweis des Vorsitzenden Richters der 1. Zivilkammer, Peter Ehrmantraut. Nach der Aussage von acht Zeugen, darunter des ehemaligen Kreisvorsitzenden des DRK Südwestpfalz, Ex-Landrat Hans Jörg Duppré, liege es nahe, dass die fristlose Kündigung Sauders im Juni 2020 gerechtfertigt gewesen sei. Am Mittwoch ging es ausschließlich um Überstunden-Vergütungen aus der Probezeit Sauders. Sauder, 2005 eingestellt, ließ sich 2019 22.500 Euro ausbezahlen. Laut DRK ohne Genehmigung und Rechtsgrund und damit den Tatbestand der Untreue erfüllend. Über den Fortgang der Prozesse – zwei werden geführt – soll Anfang Januar entschieden werden. Richter Ehrmantraut appellierte erneut, sich bis dahin zu vergleichen.