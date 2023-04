Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwischen zwei Wohnblöcken am Quartierstreff in der Ixheimer Schwalbenstraße verimpften die Ärzte Lutz Fess und Christoph Gensch gemeinsam mit Helfern des DRK am Freitagnachmittag 100 Dosen des Herstellers Johnson & Johnson.

Der Vektorimpfstoff gegen das Coronavirus wurde bewusst ausgewählt, da er nur einmal verabreicht werden muss. „Mit dieser Aktion möchten wir Menschen den Zugang zur Schutzimpfung