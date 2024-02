Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernimmt Anfang Mai den Bäckerladen bei Toto-Lotto Müller in Rimschweiler, der bis dato von der Bäckerei Bieber betrieben wird. Das teilt der Zweibrücker DRK-Geschäftsführer Hans Prager mit. Zunächst werde man die Backwaren-Verkaufsstelle bis Ende der Jahres betreiben, um zu sehen, ob sie sich rentiert und wie sie sich entwickelt. Die vorhandene Theke bleibe erst mal stehen. Die Mitarbeiterinnen werden laut Prager übernommen. Er ermuntert aber auch Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 Prozent, sich zu bewerben. „Wir sind ja ein Inklusionsbetrieb“, so Prager, der vorhat, in Rimschweiler die Öffnungszeiten und das Angebot zu erweitern. Die Bäckerei Bieber hat angekündigt, die Filiale in Rimschweiler Ende April zu schließen. Mit der Übernahme durch das DRK Anfang Mai wird es einen nahtlosen Übergang geben. Das Rote Kreuz betreibt in Zweibrücken zum Beispiel auch die Postagentur, den Kiosk, den Backshop und das Kleiderkaufhaus im Hauptbahnhof sowie den Minigolfplatz mit Tretbootverleih am früheren Campingplatz. Auch für die Arbeitsplätze dort würden Bewerbungen entgegengenommen, so Prager.