Das Benefizkonzert „Ode an die Freude“ des Rotary-Clubs Homburg-Saarpfalz am Samstag, 24. Juli, 19 Uhr, im Zweibrücker Rosengarten, bietet Werke von Beethoven. „Allen Besuchern soll es ermöglicht werden, den Rosengarten mit allen Sinnen zu entdecken, den Klanggarten zu erleben und an einzelne Stationen Künstlern bei ihrer Arbeit hautnah zu begegnen“, schreiben die Rotarier. Auf der Wiese haben die Besucher die Gelegenheit, es sich bei einem Picknick gemütlich zu machen, die Picknicktasche mit Imbiss ist im Eintritt enthalten. Solisten sind der Neunkircher Pianist Rick Henry Ginkel (1991 geboren), die Mezzosopranistin Carmen Seibel vom Opern-Ensembles des Saarländischen Staatstheaters, und der belgische Opernsänger Charles Dekeyser (Bass, 1986 geboren). Es spielt das Feuerbach-Quartett aus Bayern: Jamila Muasayeva (Geige), Max Eisinger (Geige), Eugen Hubert (Bratsche) und Lukas Kroczek (Cello). Karten für 50 Euro gibt es bei ticket-regional.de/rotary-homsaar, Telefon 0651/9790777. Die Einnahmen und Spenden des Konzerts (Schirmherrschaft: Anne Sophie Mutter) gehen an das Rotary Hilfswerk und werden zu 100 Prozent an hilfsbedürftige Musiker weitergeleitet.