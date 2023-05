Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Auch im zweiten Derby in Folge hat sich Regionalligist FC Homburg mit einem Remis begnügen müssen. Das 1:1 (0:0) am Samstag bei der SV Elversberg verbuchen Trainer Timo Wenzel, Team und Verantwortliche aber als Erfolg. Zu zehnt hat die Elf Moral, Biss und unbändigen Willen gezeigt. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei ein Ex-Elversberger.

Geschrei und Gepolter in den Katakomben ließen Ungutes ahnen. Irgendwann mal soll ja beim Ausbau der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auch die alte Tribüne neu gestaltet werden. Am