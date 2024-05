Eine Komische Oper beim Straßentheaterspektakel? Wie soll denn das gehen? Die italienische Truppe Teatro due mondi lädt ein zu „Rossini flambé“. Verhackstückt wird der berühmte Komponist zwar nicht, aber turbulent geht es bei dem Musikstück schon zu – auch Rauch kommt auf, erfuhr Andrea Dittgen von der Schauspielerin Tanja Horstmann.

„Rossini flambé“ klingt nach einer aufwendigen Produktion, ein richtiges Stück, fünf Darsteller, zwei Techniker, Musik ...

Ja, wir kommen mit einer Bühne, die wir auch aufbauen. Das Stück dauert fast eine Stunde und erzählt eine richtige Geschichte. Das ist logistisch schon eine größere Sache.

Es dürfte bekannt sein, dass Gioachino Rossini nicht nur Opern komponierte, sondern auch gerne gekocht hat ...

Richtig, so ist auch die Verbindung entstanden. Wir kommen aus einer Region, in der Rossini ein paar Jahre seiner Jugend verbracht hat. Wir kommen aus Faenza, Rossini war in Lugo, das ist 15 Kilometer entfernt. Ganz am Anfang stand die Idee, ein leichtes Stück zu machen, wo die Hauptcharaktere zwei Köche sein sollten – zwei Clowns, die dieselbe Maske tragen. Da wir das Stück auch für das Ausland konzipieren wollten, also nicht mit viel Text arbeiten wollten, eher mit Musik – fiel uns Rossini ein. Rossinis Ouvertüren kennt jeder. Wir sagen, wir haben ein Manuskript gefunden, das der große Rossini schrieb und nie vollendet hat und spielen das auf der Bühne. Es geht um Essen und die gute Küche.

Wird richtig gekocht auf der Bühne?

Nein, wir haben zwar Lebensmittel dabei, aber das sind Requisiten, wir haben auch Rauch und Dampf. Es ist wie eine Spielzeugküche.

Wird auch ein Rezept von Rossini in das Stück eingebaut?

In einer Szene haben wir einen Konflikt eingebaut zwischen herkömmlicher Küche und moderner Küche. Da entsteht aus der Zwist der Zwillingsbrüder, die Köche in einem Familienrestaurant sind. Es ist eine Metapher: Zwei Welten prallen aufeinander, die sich nicht einigen können und am Ende einen Kompromiss finden.

Welche Rolle spielen Sie denn?

Ich spiele Olimpia, die Sommelière, die neu ins Restaurant kommt und das Element Neuerung bringt, denn sie kommt aus Frankreich und ist Weinkennerin. Sie befreundet sich mit dem einen Koch, der das Neue, Raffinierte will. Ich bin also eine, die den Laden auffrischen will und dann in Konkurrenz tritt zu der Küchengehilfin, die schon immer da war und keine Neuerung möchte. Jede bandelt mit einem Koch an – sie sind auch da in einem Konkurrenzkampf. Und es geht um Eifersucht.

Passiert viel über Mimik, Gestik und Musik?

Ein Großteil geschieht über die Musik, es gibt auch choreografische Szenen – und auch kurze Texte, die auf Italienisch sind, aber zum Teil übersetzt werden von den Schauspielern, die kleine Stücke ihrer Texte auf Deutsch gelernt haben, und eine Off-Stimme, die vom Band kommt und kurze Einleitungen zu den Szenen gibt, damit sich die Zuschauer orientieren können. Dazu kommt noch ein kleines Programmheft wie in der Oper – auf Deutsch – wo die Lieder übersetzt sind und anderes auch.

Warum tragen sie alle Masken?

Masken benutzen wir fast immer beim Straßentheater, weil Masken den Vorteil haben, dass man auch aus größerer Entfernung die Charaktere erkennt. Die Masken typisieren die Figuren, so dass von weitem schon klar ist, wer der Tollpatschige ist, wer der Feine, der Junge, der Alte – das ist ein bisschen wie bei der Commedia dell’Arte. Das Stück ist ja eine Groteske.

Spielen Sie die Musik live auf der Bühne oder kommt sie vom Band?

Die Ouvertüren von Rossini kommen vom Band und sind immer von vielen Aktionen auf der Bühne begleitet. Dazwischen sind aber live gesungene Stücke von uns. Ein Stück wird auch vom Akkordeon begleitet, das sind dann keine Stücke von Rossini, sondern Eigenkompositionen in Anlehnung an Rossini. Wir sind keine ausgebildeten Opernsängerinnen und -sänger, haben aber eine Stimmausbildung. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit traditionellem Gesang, dem italienischem Repertoire der Jahrhundertwende. Wir schreiben die Musik so, dass sie zu unseren Stimmen passt. Sie soll ein Kontrast zu der Opernmusik sein und kommt leicht daher.

Kommen Sie mit Ihrer Truppe, dem Teatro due mondi, noch mit einem weiteren Stück zu m Zweibücker Straßentheaterspektakel?

Ja, wir spielen am Sonntag unsere Straßenparade „Fiesta“. Das ist ein Walk Act, wo die Leute uns hinterherkommen können und wo wir auch mit Masken arbeiten, mit großen Kostümen, mit Trommeln und mit Stelzen. Auch das ist verbunden mit Live-Gesang und Aktionen an den Plätzen.

Wie kann man denn singen, wenn man auf Stelzen geht?

Das geht! An den Stationen. Wir fangen an einem Platz an, machen da eine Aktion und laufen dann los, machen Halt an einem neuen Platz, wo sich das Publikum im Halbkreis um uns herum stellt. Dann kommt eine Szene, in der auch zwei Lieder zu hören sind – an dem Platz, nicht im Gehen. In Zweibrücken spielen wir unsere historische Parade „Fiesta“ zweimal, jeweils eine halbe Stunde.

Was singen Sie denn da?

Da singen wir traditionelle italienische Lieder, süditalienische Lieder vor allen Dingen, die von der Landbevölkerung früher gesungen wurden, um die Arbeit auf dem Feld zu begleiten oder auch um die politischen Zustände und die Armut zu besingen. „Tutti gianno quando cosa“ handelt von jemandem, der nichts zu essen hat. In „Quando fernece guerra“ heißt es: wenn der Krieg zu Ende ist, geht die Sonne wieder auf. In unserem Schlusslied „Il galeone“ geht es um Freiheit.

Zur Person: Tanja Horstmann

Tanja Horstmann (50), stammt aus Lemwerder bei Bremen. Sie studierte in Berlin und Paris Sprachen: Französisch und Spanisch. Danach ging sie sieben Jahre lang nach Frankreich, wo sie erstmals mit dem freien Theaterszene in Berührung kam, was dort auch soziale Arbeit bedeutet, inklusive Jugend- und Straßentheater. Sie versuchte zwar auch, bei einer deutschen Schauspielschule aufgenommen zu werden, was aber nicht klappte. Vor 23 Jahren ging sie schließlich nach Italien, wo sie als Schauspielerin und Organisatorin beim Teatro due Mondi (Theater zweier Welten) in Faenza (Emilia-Romagna) arbeitet. So organisiert sie alle Auslandsauftritte und -tourneen dieser freien italienischen Theatergruppe.