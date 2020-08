Die Rosenfreunde sagen wegen Corona den romantischen Abend „Ein Sommernachtstraum – die Poesie der Rosen in Wort und Lied“ am 14. August, im Hotel Rosengarten am Park ab. „Wie weit wir unsere letzten Programmpunkte in diesem Jahr noch umsetzten können ist von der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängig“, so Hanne Stauch vom Verein der Rosenfreunde. Ebenfalls abgesagt ist das Rosengarten-Konzert am 15. August (Saarländertag) mit den Bear River Baskets.