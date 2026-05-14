Die Idee reift über ein Jahr, dann passt alles: Wetter, Blumen, Stimmung. „Wenn das so gut ankommt, werden wir das öfter anbieten“, sagt die Dekanin zur Aktion im Rosengarten.

Der Rosengarten war am Samstag ein gefragter Ort für Trauungen. Bei strahlendem Wetter standen Paare mit ihren Hochzeitsgesellschaften am Eingang zum städtischen Trauzimmer Schlange. Gleichzeitig bot das Segensbüro „Blessed“ der Evangelischen Landeskirche inmitten blühender Beete an zwei Orten im Halbstundentakt kirchliche Trauungen und Segnungen an. Überschneidungen mit den standesamtlichen Trauungen gab es nicht.

„Wir hatten ein Paar, das beides nacheinander machen wollte, aber es hat abgesagt“, sagte Blessed-Mitarbeiterin Birgit Herrmann, Assistentin von Blessed-Leiterin Diemut Meyer, die am Eingang des Rosengartens einen Infostand betreute. Neben Meyer trauten Dekanin Silke Gundacker, Pfarrer Wolfgang Glitt aus Mandelbachtal sowie die Prädikanten Wolf-Rüdiger Schreiweis und Ralf Henschke im Halbstundentakt. Getraut und gesegnet wurden frisch Vermählte, Paare, die nach standesamtlicher Eheschließung den kirchlichen Segen nachholen wollten, sowie seit Langem kirchlich Verheiratete, die ihre Ehe erneut segnen ließen.

„Wir hatten eine eiserne, eine goldene und eine silberne Hochzeit sowie vier Erstsegnungen von Paaren, die während Corona standesamtlich geheiratet haben und nun kirchlich heiraten“, zählte Herrmann auf. Insgesamt lagen 15 feste Anmeldungen vor; zwischen 11 und 17 Uhr blieben drei Zeitfenster frei. Das Interesse an der unkonventionellen Aktion war groß, es war nicht das erste Trau- und Segensangebot der Landeskirche.

Bereits auf dem Dürkheimer Wurstmarkt wurden vor zwei Jahren Paare getraut, unter anderem im Riesenrad – ein Format, das laut Herrmann sehr gut ankam. Blessed hatte die Dekanate gebeten, geeignete Trauorte zu melden. Das Dekanat Zweibrücken unter Leitung von Silke Gundacker schlug den Rosengarten vor und traf damit den Geschmack vieler Paare. Sonnenschein, bunte Blumen und gute Stimmung sorgten für einen besonderen Rahmen; das Krächzen der in den Alleebäumen nistenden Saatkrähen störte kaum.

„Unser Angebot ist unkompliziert. Es gibt ein Vorgespräch, aber vor allem zieht das besondere Ambiente – der ungewöhnliche Ort“, sagte Herrmann. Auf dem Wurstmarkt sei das Team überrannt worden, dort sei das Publikum anders gewesen, teils mit queeren Paaren oder Menschen, die etwas besonders Ausgefallenes wollten. „Das war ein wunderschöner Tag mit so vielen unterschiedlichen Leuten“, erinnert sich Herrmann. Auch den Zweibrücker Rosengarten werden sie und Diemut Meyer nicht vergessen – ebenso wenig wie die 15 Paare, die den kirchlichen Segen empfingen.

Zwischen dem „Segensherz“ und dem Traupavillon wechselten sich Stehgeiger und Hochzeitssängerin ab; im Halbstundentakt segneten die Dekanin, die Blessed-Leiterin, Pfarrer und Laienprediger die Paare. Die Vorbereitungen für die Idee begannen nach Angaben von Dekanin Gundacker vor über einem Jahr. Entstanden sei sie gemeinsam mit Meyer bei einem Treffen auf der Landessynode.

„Wenn das so gut ankommt, werden wir das öfter anbieten“, sagte Gundacker. „Der Rosengarten zieht immer. Trauungen in der Natur sind beliebter als in Kirchen oder anderen geschlossenen Räumen – und das über eine große Altersspanne von 25 bis 86 Jahren.“