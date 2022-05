Ein Bundesprogramm fördert Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz und Klimaanpassung mit Zuschüssen von bis zu 90 Prozent. Wie am Mittwoch im Stadtrat bekannt wurde, bekam der Zweibrücker Rosengarten jetzt einen positiven Bescheid vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Die Stadt leitet nun laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza die konkrete Antragsphase ein. Vorgesehen im Rosengarten sind unter anderem eine Entsiegelung, eine Umgestaltung der Pflanzflächen, die Bewässerung des Altbaumbestands und eine Reduzierung des Stromverbrauchs. Alles in allem soll der Rosengarten an den Klimawandel angepasst werden. Zweibrücken hatte sich auch mit dem „Grünen Quartier Wacken“ beworben, dieses wurde aber nicht ins Programm aufgenommen.