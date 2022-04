Ab Ende April gehts wieder los mit der Konzertsaison im Rosengarten. Blues, Rock, Pop, und sogar Jazz stehen auf dem Programm. Und das alles ohne Corona-Auflagen und Besucher-Beschränkungen.

Daniel von Gyldenfeldt, der sich beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) um den Rosengarten kümmert, verspricht ein abwechslungsreiches Programm, wenn ab 24. April die neue Saison beginnt. „Wir haben gesagt: Wir haben fünf Picknicks – und wollen versuchen, das von den Musikgenres her breiter zu streuen.“

Nach dem Kriterium der Vielfältigkeit sucht er die Musikgruppen aus. Die ersten Termine „sind noch leicht zu füllen, aber dann wird es schwieriger – dann guckt man: Was haben wir noch nicht“.

Weniger ist mehr

Fünf Picknicks im Park gibt es, hinzu kommen zwei sonntägliche Nachmittagskonzerte. Vor Corona waren es noch mehr. Warum also nur zwei? „Wir haben es jetzt dieses Jahr mal bei dieser Anzahl belassen“, gibt sich Gyldenfeldt angesichts der Pandemie-Erfahrungen vorsichtig. Auch wegen der Planbarkeit – es können ja wieder Corona-Auflagen kommen.

Auch möchten die Veranstalter nicht jeden Sonntag Konzerte im Rosengarten: „Das wäre zu viel, es ist ja hauptsächlich eine Gartenanlage und kein Veranstaltungszentrum“, erläutert von Gyldenfeldt. Und wenn es nicht so viele Konzerte gibt, sein ein jedes für die Besucher etwas Besonderes. „Ob wir nächstes Jahr wieder eins mehr machen, werden wir dann sehen.“ Die Option gebe es natürlich.

Keine Auflagen mehr

Der Rosengarten-Beauftragte kann mit einer guten Nachricht aufwarten. Aktuell finden alle Konzerte „komplett ohne Auflagen“ statt. Auch Besucherzahlen-Beschränkungen gibt es nicht mehr. Daniel von Gyldenfeldt ist froh, „dass wir das Programm wieder einigermaßen normal laufen lassen können“.

Und wie sieht das Programm aus? Den Auftakt bildet die Zweibrücker Stadtkapelle am Sonntag, 24. April, um 14.30 Uhr. Das zweite Nachmittagskonzert gestaltet Marcel Adam am 17. Juli um 14.30 Uhr. Der Chansonsänger sorgte in den Vorjahren teilweise für mehr als 1000 Gäste.

Sonntags um 11 Uhr

Die Picknicks im Park, bei denen jeder sich seinen Picknickkorb mitbringen kann, finden wie immer sonntags um 11 Uhr statt. Die Musikgruppen spielen bis 13 oder 14 Uhr.

Zuerst ist Michael Wacks Blues Himmel am 1. Mai dran. Die Band spielt Blues und Mundart-Lieder, einiges stammt aus Michael Wacks Feder.

The Red Couch, das sind Pepe Pirmann (Gesang) und Markus Wille (Gitarre), treten am 29. Mai auf. Das Akustik-Duo spielt sowohl Klassiker der Rockgeschichte als auch Neues. Eigentlich war die rote Couch im ersten Juni-Wochenende geplant – denn das Konzept sei es, immer Picknicks am ersten Sonntag im Monat zu bieten. „Da ist aber schon etwas anderes“, erklärt von Gyldenfeldt.

Pepe Pirmann war es auch, der von Gyldenfeldt den heißen Tipp für die nächste Band gab: Das Akustik-Duo Double Shot spielt am 3. Juli Songs von Journey oder den Eagles. Aber auch neue Lieder von George Ezra oder Titel wie „Chasing Cars“ stehen auf der Setlist.

Jazz und Rock

Am 7. August sorgt das Frankfurt Jazz Trio für eine ganz andere Facette. Sie bereichern das Picknick im Park mit „Arrangements der schönsten Jazz-Klassiker aus verschiedenen Epochen“, so von Gyldenfeldt. Es sind alles Berufsmusiker. „Jazz hatten wir lange nicht, deswegen wollten wir sie ins Programm aufnehmen.“ Stammgäste werden sich noch an das Trio erinnern, die Musiker „waren schon mal da, aber das ist schon um die sechs Jahre her“, weiß von Gyldenfeldt.

Den Abschluss der Picknicks bildet die einheimische Hubbert House Band. Am 4. September will die Band um Sängerin Sabine Deller mit Rockmusik alle von der Wiese reißen.

Fest der tausend Lichter im Juni

Die vergangenen zwei Jahre musste es ausfallen, jetzt ist es wieder da: das Fest der tausend Lichter samt der Rosentage am 18. und 19. Juni. Am Samstag zum Fest der tausend Lichter spielt die Luther Club Band aus Kaiserslautern mit Sängerin Ty Le Blanc auf der Hauptbühne. Als Kontrast dazu kommt das 13 PS Acoustic Duo mit Pepe Pirmann.

Fast wäre noch eine ganz andere Stilrichtung dazugekommen: Klassik. „Das hatten wir dieses Jahr auch diskutiert, aber es wurde schlicht kein passendes Ensemble gefunden. Vielleicht können wir das fürs nächste Jahr ins Auge fassen“, berichtet der Konzert-Beauftragte.