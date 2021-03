Der Zweibrücker Rosengarten startet am Sonntag in die Saison. Ab zehn Uhr wird der Park geöffnet sein. Und dabei ist fast alles so, wie es in den vergangenen Jahren auch war. Das heißt, die ersten drei Besucher dürfen sich wieder auf einen Blumenstrauß freuen. Und die nächsten 200 Besucher bekommen von Rosenkönigin Annika I. eine Rose. Lediglich auf den Sektempfang wird in diesem Jahr verzichtet. Auf dem rund 42 000 Quadratmeter großen Gelände können sich bis zu 500 Personen gleichzeitig aufhalten.