Der Tagungsbetrieb im Wallfahrtzentrum Maria Rosenberg hat keine Zukunft mehr. Der Versuch eines Freundeskreises, den Abriss abzuwenden, ist gescheitert.

Am Dienstagmittag war der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) zu Besuch in Pirmasens. Warum er für eine Videoüberwachung auf dem Exerzierplatz ist.

Ein Geheimtipp für feine italienische Küche ist das „Etna“ in Pirmasens längst nicht mehr. Seit 1992 gibt es das familiengeführte Ristorante.

„MR Handmade“ nennen Marta und Robert Rymarz ihre Korbmanufaktur, die sie am 7. März in der Pariser Straße hinter dem Partyhaus am Zweibrücker Eishallenkreisel eröffnet haben.

Im Prozess um den mehrfachen sexuellen Missbrauch Minderjähriger steht das Urteil kurz bevor. Am Dienstag ging es um die Kindheit des Angeklagten und dessen Schuldfähigkeit.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst, der Bechhofen in Atem gehalten hat. Der Mann soll aber nicht für alle Brände verantwortlich sein.

Es war eine Demonstration der Einigkeit: Mit 100-prozentiger Zustimmung wurde Amtsinhaber Markus Zwick zum CDU-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl gekürt.

Tante-Enso-Gründer Norbert Hegmann beklagt die unterschiedlichen Ladenöffnungsregelungen in den Bundesländern. In Heltersberg erhält er prominente Schützenhilfe.

Um Feste besser abzusichern, kauft die Stadt Zweibrücken gemeinsam mit benachbarten Verbandsgemeinden zehn mobile Zufahrtssperren für 140.000 Euro.

Selbst wenn es gelingt, Fördergeld für die Sanierung des Freibads Biebermühle zu bekommen, steht das Bad vor einer neuen Hürde.

Wo haben die Pirmasenser bei der Landtagswahl ihre Kreuze gemacht? Die Frage wird sich nach dem Urnengang am Sonntag nicht eindeutig beantworten lassen.

Die neue Ausstellung „Fußball Magie“ im Hauensteiner Schuhmuseum zeigt so manche Kuriosität und natürlich die Entwicklung der Fußballschuhe.

Ohne Marc Ehrhart geht der FK Pirmasens ins Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands. Der Gegner hat einige Spieler mit FKP-Vergangenheit.

Kostenstreit um Feuerwehreinsätze in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land: Zwei Vorfälle aus dem Jahr 2019 landen vor dem Kreisrechtsausschuss. Es steht viel Geld auf dem Spiel.

Mit einem italienischen Lebensmittelmarkt wirft der verkaufsoffene Sonntag in Zweibrücken bereits ab Donnerstag seine Schatten voraus.

Die evangelischen Kirchen in Großsteinhausen und Maßweiler werden stillgelegt. Das hat Auswirkungen auf Gesellschaft und Dorfbild, sagen die Ortsbürgermeister.