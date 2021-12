Die Gestaltung des Kreisels vor der Haupteinzufahrt des Outlets macht was her. Nun soll der Kreisel vor der Eishalle aufgehübscht werden. Aber wie? Es gibt mehrere Ideen

Die Versammlung des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) konnte sich am Dienstag nicht entscheiden. Die Verkehrskreisel auf dem Zef-Gebiet sollen umgestaltet, als Image- und Werbeträger für die Region genutzt werden. Eine schon einige Jahre alte Grundsatzentscheidung. Eine Referenz bildet der im vergangenen Jahr gestaltete „Truppacher Kreisel“ vor der Haupteinfahrt zum Outlet. Stahlblech-Figuren in Anmutung von Scherenschnitten, inmitten von 800 Rosenstöcken, verbinden das Thema Outlet-Einkauf mit dem Zweibrücker Stadtmotiv. Die Kosten für die Figuren wie für die Pflege hatte Outlet-Eigentümer Via Outlets übernommen.

Für den „Eishallen-Kreisel“ muss der Zef aufkommen. Eine erste Gestaltungsidee des beauftragten Landschaftsarchitekten Stefan Laport (Battweiler) war an Verkehrssicherheitsbedenken des Landesbetriebs für Mobilität (LBM) gescheitert. Ein dynamische Effekte erzeugender Kreis aus farbigen Metallplatten hätte nach Meinung des LBM zu stark abgelenkt, die Gefahr für Unfälle im Kreisel erhöht. Laport, der auch die Gestaltung des Truppacher Kreisels entworfen hatte, stellte der Zef-Versammlung am Dienstag einen Entwurf mit Rosen- und Pferdemotiven vor. Schimmel-Rösser aus Kunststoff sollen sich in einem Rosenkranz als kleine Herde unter den auf dem Kreisel stehenden Bäumen tummeln. Die Versammlung beauftragte ihn, die Kosten für eine Gestaltung mit Pferdemodellen ähnlich den an vielen Orten der Stadt stehenden „Stadtrössern“ und alternativ in Stahlblech-Ausführung ähnlich der Figuren des „Outlet-Kreisels“ zu ermitteln.

Eishockey wegen der Kanadier

Vorgeschlagen wurde, anstatt des Pferdemotivs das Motiv Eishockey wegen der kanadischen Vergangenheit des Flugplatzes und der Nähe zur Eishalle zu erwägen. Zef-Verbandsvorsteher Marold Wosnitza, Zweibrückens OB, zeigte sich offen dafür. Wenn Kosten für die unterschiedliche Gestaltung – Material, Baukosten, Unterhalt – ermittelt sind, könne man immer noch über die figürlichen Motive entscheiden.