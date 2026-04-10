„Das Symbol der Rose im geschichtlichen, politischen und religiösen Kontext“ lautet das Thema der Ausstellung im Rosenmuseum im Zweibrücker Rosengarten.

Schülerinnen und Schüler des Helmholtz-Gymnasiums haben ihre Ideen dazu gestalterisch umgesetzt. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rosengartens. Initiiert hat sie der Zweibrücker Rosenverein unter seiner ersten Vorsitzenden Martina Becker. Schülerinnen und Schüler des Helmholtz-Gymnasiums beschäftigten sich mit dem Symbol der Rose in Geschichte, Politik und Religion, und verliehen ihren Ideen „künstlerischen Ausdruck“, teilt Becker mit.

Mit der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ zur Zeit des Nationalsozialismus und deren Bedeutung für die Demokratie setzten sich laut Becker Jugendliche der zehnten Jahrgangsstufe in den Fachbereichen Religion, Sozialkunde und der Anti-Rassismus-Arbeitsgemeinschaft auseinander. Arbeiten der Klasse 10b befassten sich mit der „Aktion Rose“, dem Protest der DDR-Bevölkerung am 17. Juni 1953.

Stelengarten, Drucke und Scherenschnitte

Der Grundkurs Bildende Kunst der Jahrgangsstufe 12 stellte unter dem Aspekt „Die Rose – ein Symbol im Wandel der Zeit“ ein altes Symbol in aktuelle Kontexte. Künstlerisch wurde dies in verschiedenen Werkbeispielen umgesetzt; eine Gruppe widmete sich etwa in Form eines Stelengartens dem Problem des Femizids.

„Auch die jüngeren Schüler der Klassen sechs sind mit Gemeinschaftsarbeiten mit Rosendrucken und Scherenschnitten beteiligt, ebenso die Klasse 9c mit Cut-outs, Ausschnitten zu gotischen Fensterrosen in Anlehnung an die Rosetten in Kirchenfenstern, womit der religiöse Aspekt beleuchtet wird“, sagt Becker.

Zwei Grundkurse Bildende Kunst der Jahrgangsstufe 13 gestalteten Becker zufolge künstlerische Bücher zum Rosengarten. In Zeichnungen, Aquarellen und Fotografien brachten die Jugendlichen ihre individuellen Eindrücke zum Ausdruck. Die Arbeiten und Exponate passten sehr gut zum Jahresmotto „Rosenkaleidoskop“ des Rosenvereins: Wie bei einem Kaleidoskop zeigten sie die vielfältigen Aspekte der Rose, resümiert Becker.

Info

Die Rosenfreunde Zweibrücken laden für Freitag, 17. April, 15 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Das Symbol der Rose im geschichtlichen, politischen und religiösen Kontext“ ins Rosenmuseum im Rosengarten ein. Um Anmeldung wird gebeten bei Eva Rauch unter Telefon 06332 17410.

