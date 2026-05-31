In der Zweibrücker Festhalle stapeln sich die Leichen. Schauspieler Roman Knizka folgt der Spur des Blutes. 300 Besucher sind Zeugen bei „Es war Mord!“.

Roman Knizka greift nach dem Strick. Als er davon erzählt, wie Rechtsanwalt Hans Litten auf Hitlers Anweisung ins KZ gebracht wird, überkommt einen eine Gänsehaut. Man weiß: Das wird nicht gut enden. Knizkas Gesicht verzerrt sich zu einer Maske. Er sagt „Die Gedanken sind frei.“ Im Hintergrund summen die Musiker des Bläserquintetts Opus 45 die Melodie dazu. Die Gedanken sind frei – die Seele von Litten aber nicht. Monatelang wurde er gefoltert, ihm wurden Zähne ausgeschlagen, sein Gesicht deformiert, erzählt Knizka. „Sein Aussehen war unheimlich“, soll es seine Mutter beschrieben haben.

Knizkas Stimme wird lauter, bis sie in einem gellenden Schrei endet. Er schmettert das Seil auf den Boden. Manche der 300 Besucher wirken geschockt. Litten hat sich nach fünf Jahren Folter im KZ erhängt. Als seine Mutter ihn im Sarg sieht, bemerkt sie einen „Ausdruck von Erlösung auf seinem Gesicht“. Litten hatte sich Jahre zuvor mit Adolf Hitler angelegt und versuchte gegen die NSDAP vorzugehen. Als er Hitler 1931 in den Zeugenstand rief und ihn mit seinen gezielten Fragen in die Enge trieb, soll sich Hitler laut Zeitungsberichten wie eine „hysterische Köchin“ aufgeführt haben. Denn gegen Littens anwaltliches Können zerbrach seine Verteidigung, erzählt Knižka, der Hitler seine Stimme leiht.

Spannende Fusion

Als die Nazis die Macht ergriffen, ließ Hitler den Anwalt, der ihn dermaßen bloßgestellt hatte, verhaften. Die Folge waren jahrelange Qualen und Zwangsarbeit. All das bringt der Schauspieler, der 2024 und 2025 schon in Zweibrücken zu Gast war, hervorragend rüber. Er hat eine mitreißende Art, kann im Nu in verschiedene Rollen schlüpfen. Mal schreit er, im nächsten Moment säuselt er die Zeilen von Littens Mutter, die ihn im KZ besuchte und nicht fassen kann, was ihrem Sohn angetan wurde.

Der ganze Abend ist eine Fusion aus Spannung, Hörspiel-Elementen, Schauspiel und Musik. Denn die ist immer dann zur Stelle, wenn eine neue Szene oder Geschichte beginnt. Wobei „Geschichte“ nicht ganz stimmt – denn die Dinge, die Knizka schauspielerisch und unterhaltsam aufbereitet, sind im 20. Jahrhundert wirklich so passiert. Das Bläserquintett Opus 45, die ihn in Zweibrücken immer begleitet hat, unterstützt das Gehörte und gibt einem die Gelegenheit, es zu verarbeiten.

Klänge zum Mord

Wenn ein Mord passiert ist, verfallen sie in ein aufreibendes Spiel, das einem an den Nerven zerrt. Wenn man ruhige Passagen gehört hat, werden sie weitergetragen mit ebenso gemächlich-ruhigen Liedern. Tschaikowsky, Bach, Mancini – unter anderem diese Komponisten haben genug geschrieben um die Stimmungen einzufangen, die einen während des Abends überkommen. Wenn Reichsfinanzminister Matthias Erzberger Urlaub im Schwarzwald macht, haben die Klänge etwas Meditatives und zugleich Zukünftig-uriges. Der Urlaub sollte aber sein letzter sein, denn da wurde Erzberger 1921 von seinen Feinden mit acht Schüssen getötet. Der Politiker unterzeichnete das Waffenstillstandsabkommen, das den Ersten Weltkrieg beendete. Mitglieder einer rechtsterroristischen Organisation ermordeten ihn. Es ist eine weitere von vier True-Crime-Geschichten.

Knizka schafft eine besondere Atmosphäre. Manchmal nur mit seiner Stimme, manchmal mit Utensilien wie dem Seil oder einer Brille, mit der er die Ermittler im Fall Erzberger mimt. Seine Präsenz ist toll. Er ist unberechenbar, kann schnurren wie ein Kätzchen, aber auch brutal auf der Bühne sein. Diese Schauspielerfahrung hat er in „Tatort“-Folgen oder der Netflix-Serie „Dark“ gezeigt.

Ein bisschen aufgeregter

Ein bisschen aufgeregter als sonst ist er an diesem Abend, verrät OB Wosnitza. Denn Knizka spielt sein neues Programm zum ersten Mal. Das sei nicht nur eine Deutschland-, sondern auch eine Weltpremiere, sagt Wosnitza. Das Programm kommt wie gerufen, denn Knizka erzählt: „Das Böse liegt wieder voll im Trend.“ Fast jeder Mythos beginne mit einem Mord. Der Mythos des Abends bleibt auch noch mit dem letzten Ton.