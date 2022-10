Bei einem Unfall in der Landstuhler Straße wurde ein 21-jähriger Rollerfahrer krankenhausreif verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete. Am Freitag berichtete die Polizei von dem Vorfall, der sich bereits am Montag gegen 10 Uhr zugetragen hat. Gesucht werde ein orangefarbenes Auto, das in der Landstuhler Straße in Richtung Hochschule eine Linkskurve geschnitten habe und auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dort habe der Rollerfahrer nach rechts ausweichen müssen, wo er den Bordsteins berührte und stürzte. Mit Prellungen musste er eine Zeit lang zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Der Autofahrer sei in Richtung Hochschule geflüchtet. Unter Telefon 06332 9760 bittet die Polizeiinspektion Zweibrücken um Zeugenhinweise.