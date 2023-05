Unter Alkohol- und Drogeneinfluss, so schildert es die Polizei, ist ein 27-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Motorroller in der Oselbachstraße gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos geprallt. Bei dem Unfall kurz nach Mitternacht habe er an einem Mercedes 2500 Euro und an einem Toyota 1500 Euro Schaden angerichtet. Er selbst habe sich dabei leicht am Fuß verletzt. Dann habe der Mann eine Bekannte herbeigerufen und mit deren Hilfe den ramponierten Roller weg von der Unfallstelle in seine Garage geschafft. Dank guter Zeugenaussagen habe die Polizei den 27-Jährigen aber schon wenig später bei seiner Bekannten aufgespürt. Für den Roller, der nicht versichert sei, soll der Mann keinen Führerschein haben.