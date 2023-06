Auf die 1,7 Promille Alkohol im Blut, die sich hinterher bei einem Schnelltest ergaben, führt die Polizei den Unfall eines Motorrollerfahrers am Donnerstagabend in der Bergstraße im Zweibrücker Vorort Großbundenbach zurück. Gegen 21.40 Uhr sei der 63-Jährige in Richtung Hauptstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine hohe Stützmauer aus Sandstein geprallt. Dabei habe er sich Arme und Beine aufgeschürft und eine Platzwunde am Kopf erlitten. Nach kurzer Bewusstlosigkeit sei der Mann bald wieder ansprechbar gewesen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.