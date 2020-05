Der Rettungsdienst brachte am Mittwochnachmittag einen Rollerfahrer ins Krankenhaus, der am Bahneinschnitt auf ein bremsendes Auto aufgefahren ist und danach zu Fall kam. Der Fahrer eines Ford Fiesta musste gegen 15.40 Uhr an der Einfahrt zum Bahneinschnitt verkehrsbedingt anhalten. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Zweirad auf das Auto. Er stürzte und verletzte sich. Zufällig vorbeifahrende Rotkreuz-Mitarbeiter und der Autofahrer versorgten den Rollerfahrer, bis die Besatzung eines Rettungswagens ihn ins Krankenhaus fuhr. Die Polizei sperrte kurzzeitig die direkte Einfahrt in den Bahneinschnitt aus Richtung Autobahn. Autofahrer wurden über den Bubenhauser Kreisel umgeleitet. Über die Schwere der Verletzungen des Rollerfahrers und die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nichts bekannt. mml