Am Sonntag, 5. September, 13 bis 17 Uhr, kann man das Rollende Museum vor dem Historischen Museum auf dem Saarbrücker Schlossplatz bestaunen. Die Püttlinger Künstler (und Geschwister) Katharina und Rüdiger Krenkel haben einen Verkaufswagen von Pfanni in das Rollende Museum umgewandelt. Sie präsentieren aktuelle Kunst wie fahrende Händler ihre Kuriositäten. Die Inhalte des Rollenden Museums beziehen sich auf die Wunderkammern und Kuriositätenkabinette der Spätrenaissance und des Barock. In denen sammelte ein Fürst exotische Artefakte, Kunsthandwerk, wissenschaftliche Gerätschaften, Erfindungen und alchemistische Merkwürdigkeiten. Diese Sammlungen sind die Vorläufer der heutigen Museen. Katharina Krenkel (55) wurde 2020 bekannt, als sie das Corona-Virus als großes Häkelkunstobjekt dem Historischen Museum übergab.