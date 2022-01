Als „mobile Wache“ sieht Bürgermeister Michael Forster das neue Einsatzfahrzeug an, mit dem die Stadt Homburg jetzt den Fuhrpark ihres Ordnungsamtes aufgerüstet hat. Der auffällig gestaltete Kleinbus mit Rundumbeleuchtung ermöglicht es den städtischen Ordnungshütern, dank seiner Ausstattung mit Steckdosen, Laptop, Tablet und Internetzugang direkt vor Ort zum Beispiel Personalien festzustellen. Was gerade bei Corona-Kontrollgängen sehr hilfreich sei. Bei Veranstaltungen oder Sondereinsätzen – etwa mit dem Zoll – soll der Bus als rollende Leitstelle dienen. Das auffällige Fahrzeug werde beim Bürger das „Sicherheitsgefühl stärken“, meint Forster. Der Bus als solcher kostete 41.000 Euro. Für Um- und Ausbau, Beklebung und Zusatzbeleuchtung kamen 4800 Euro hinzu, was Gesamtkosten von knapp 46.000 Euro ergibt.