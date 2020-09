Roland Eich ist neuer Schulleiter der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Das teilte die Gesamtschule mit. Der 38-jährige Erdkunde- und Sozialkundelehrer tritt damit zum laufenden Schuljahr die Nachfolge von Florian Zickwolf an, der seit Mitte Januar 2020 als schulischer Referent bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Neustadt arbeitet. Zunächst ist er – wie bei Leitungsstellen üblich – ein Jahr, ab 1. September, kommissarischer Schulleiter. „Mit der Schule in Thaleischweiler-Fröschen ist bestens vertraut“, schreibt die Schule. Eich war zuvor unter anderem Organisationsleiter an der IGS.

Der frühere Schulleiter Florian Zickwolf war Anfang des Jahres in die Schulbehörde in Neustadt gewechselt. Als schulischer Referent bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat er unter anderem die Schulaufsicht für die Gymnasien in Pirmasens und Dahn sowie für die Integrierten Gesamtschulen in Waldfischbach-Burgalben und Contwig übernommen. In der Zwischenzeit leitete die stellvertretende Schulleiterin Sabine Merdian die Schule.