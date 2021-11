Die Firma Remondis, die in Zweibrücken die gelben Tonnen leert und in der Innenstadt die gelben Säcke abholt, hat ein Problem. Sie kann derzeit die Grundversorgung mit gelben Säcken nicht gewährleisten.

Einige Innenstadtbewohner haben deshalb schon verärgert bei Remondis angerufen. Bernd Krüger, Niederlassungsleiter von Remondis in Pirmasens, sagt dazu: „Wir bekommen täglich Anrufe deswegen. Im Monat etwa 100 bis 150. Es gibt derzeit einfach keine gelben Säcke. Wir warten jeden Tag darauf, dass wir endlich beliefert werden.“ Das Problem sei kein Regionales, sondern betreffe ganz Deutschland. „Dem Hersteller der gelben Säcke fehlt ein wichtiger Rohstoff, ein Granulat aus Recyclingmaterial, das zur Herstellung der Säcke eingeschmolzen wird“, weiß Krüger. Derzeit laufe vieles auf dem deutschen Markt aus dem Ruder, weil Rohstoffe fehlten. Er könne die Kunden verstehen, sagt Krüger. „Aber sie müssen sich gedulden.“ Regionen, in denen gelbe Säcke zur Grundversorgung gehören, würden bevorzugt beliefert. Dazu zählen neben Zweibrücken auch Pirmasens und der Landkreis. „Bei uns ging schon im Juni die Bestellung raus. Die Lieferung hätte Anfang Oktober eintreffen sollen. Unsere Restbestände sind dann Ende Oktober ausgegangen“, beschreibt Krüger die Lage. Remondis habe schon Minijobber eingestellt, die die gelben Säcke hätten verteilen sollen. „Sobald eine Lieferung eintrifft, werden wir sie in der Zweibrücker Innenstadt verteilen“, verspricht Krüger.