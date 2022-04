ZWEIBRÜCKEN. Am Sonntag (14 Uhr) steigt in der Zweibrücker Squash-Arena das letzte Heimspiel in der laufenden Bundesligarunde 2021/22 (Gruppe Süd) für das Team der Squash-Factory Saar-Pfalz, das sich, drei Spieltag vor Schluss, schon vorzeitig für die Playoffs in Bremen qualifiziert hat. Zu Gast ist ein Team aus Kempten.

Nach 2020 ist dies die zweite Teilnahme der Squash-Factory, was Teamchef Johannes Wessela besonders stolz macht. „Das Erreichen der Endrunde ist eine super Leistung unseres Teams,“ findet Wessela. „Der Trainerwechsel in der vergangenen Saison und die Verpflichtung von Nationalspieler Rudolf Rohrmüller aus Bayern waren die richtigen Entscheidungen, denn der A-Lizenz-Trainer ist der richtige Mann um die jungen Spieler im Team zu führen und zu formen“, beschreibt der Teamchef seinen Spielertrainer.

Am Sonntag wird Rohrmüller an Position eins eine ansonsten sehr junge Truppe anführen. An Position zwei spielt der 18-jährige Belgier Nathan Masset, gefolgt vom gleichaltrigen deutschen U19-Vizemeister Laszlo Godde. Mit dem 21-jährigen Rudolf Fries folgt dann ein junger Saarländer auf Position vier.