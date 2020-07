Bereits am Montagnachmittag, 6. Juli, mussten Feuerwehrleute aus Rohrbach und St. Ingbert-Mitte in die Hunsrückstraße im Stadtteil Rohrbach ausrücken: Dort stand ein Auto, in dem sich ein Kleinkind eingeschlossen hatte. Wie die Feuerwehr am 8. Juli meldete, saß das 14 Monate alte Kind im Kindersitz auf der Rückbank des verschlossenen Fahrzeugs. Dieses habe sich vermutlich wegen eines technischen Defekts von selbst verriegelt. Der Autoschlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Mithilfe von Spezialwerkzeug öffneten Einsatzkräfte den Wagen zerstörungsfrei. Die Mutter durfte ihr Kind unverletzt wieder in den Arm nehmen. Zur Erinnerung an den Einsatz schenkten die Feuerwehrleute dem Kleinen das Plüschtier „Grisu, der kleine Drache“ .