In der Mörsbacher Ortsbeiratssitzung wunderte sich Einwohner Alexander Stephan über die Rodungen hinter der Kindertagesstätte.

Vor etwa drei Wochen haben mehrere Arbeiter die Grünfläche hinter der Kindertagesstätte und hinter der Mörsbacher Steinackerstraße gerodet. „Da wurde 15 Jahre nichts getan“, sagte der Mörsbacher Alexander Stephan in der Einwohnerfragestunde während der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Von den Arbeitern habe er keine Auskunft erhalten, was diese da tun. „Ich habe aber gehört, dass das jetzt regelmäßiger passieren soll“, ergänzte Stephan. Ortsvorsteher Dennis Nizard erklärte, dass die Grünfläche künftig bei den städtischen Pflegearbeiten mitbedient werden soll. „Die wurde lange vernachlässigt“, gab Nizard zu. Die Grünfläche soll aber erhalten bleiben. Eine Bebauung sei nicht geplant.