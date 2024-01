Eine Menge Spaß hatten am Freitagnachmittag gut 50 Schlittenfahrer am Rodelhang in der Zweibrücker Tschifflick. Mit Holzschlitten, Plastikbobs sowie mit Plastiktüten unter dem Allerwertesten bezwangen Kinder und Erwachsene den verschneiten Hang, bei dem allerdings die Grasnarbe schon deutlich durchschimmerte. Schließlich wird hier bereits seit mehreren Tagen fleißig Schlitten gefahren. Florian Faust , Gruppenleiter bei der Waldjugend Zweibrücken, hatte am Freitag die Gruppenstunde mit 25 Kindern und Jugendlichen an den Rodelhang verlegt.