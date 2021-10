Die Rodalber Handwerksbäckerei Flory hat den Backwarenverkauf in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie übernommen. Seit der Vorgänger geschlossen hatte, hatte Flory an die Kimmle-Stiftung, die in der Hallplatz-Galerie den Cap-Markt und das Bistro Capino betreibt, geliefert, und jetzt als Untermieter selbst übernommen. „Wir machen jetzt unsere Rodalber Kuchen, Brote, Backwaren auch in Zweibrücken bekannt. Es ist unsere einzige Verkaufsstelle außerhalb von Rodalben, das soll auch so bleiben, weil wir auf Handwerk setzen“, sagt Holger Gravius, zusammen mit seiner Frau Martina Inhaber der Bäckerei. Noch in diesem Jahr will der in der Rodalber Backstube neun Mitarbeiter beschäftigende Betrieb eine „Gläserne Backstube“ in der Lindersbach beziehen, das Stamm-Café aufgeben. Dann werde man sich auch in „Rodalber Backhaus“ umbenennen. „Auch Zweibrücker Kunden dürfen uns dann gerne auf die Finger schauen. Alles Bäcker- und Konditoren-Handwerk, aus regional bezogenen Rohstoffen, keine Chemie“, verspricht der 54 Jahre alte Gravius, selbst Bäcker- und Konditormeister. Zehn Brotsorten hat man immer im wechselnden Programm und nimmt in der Hallplatz-Galerie auch Aufträge für Motivtorten an. Sechs Mitarbeiterinnen sind in Zweibrücken im Einsatz, geöffnet ist wochentags von 7 bis 16 Uhr, samstags 7 bis 13 Uhr.