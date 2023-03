„Das ist ein asoziales Verhalten, und das werde ich in meinem Haus auch nicht dulden.“ Das sagt Andreas Simon vom Homburger Eden Cinehouse. Der Betreiber kann es immer noch nicht fassen, was in seinem Kino bei Vorführungen des „Rocky“-Nachfolgers „Creed III“ vor einer Woche ablief. Jugendliche schütteten Getränke, Dips, Chips und Nachos auf dem Boden und den Sitzen aus, telefonierten, rangelten miteinander. Sogar Zwölfjährige waren darunter. Ein Jugendlicher ohrfeigte auch einen Mitarbeiter. „So was habe ich in 30 Jahren Kino zum ersten Mal erlebt“, sagt er. Er sieht die Schuld auch bei der Politik.

