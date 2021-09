Als Sven Hieronymus, der Rocker mit den langen blonden Haaren und den coolen Sprüchen, das letzte Mal in der Zweibrücker Festhalle war, war sie gerammelt voll. Das geht jetzt wegen Corona nicht. Wenn er am Samstag um 20 Uhr wieder in die Festhalle kommt, dürfen 180 Zuschauer nach der 3G Regel kommen, sagt Heiko Saberatzky vom gemeinnützigen Verein Kontrastbühne, der den Komiker hergeholt hat. Die Zuschauer sollen alle im Parkett sitzen. Dazu dürfen noch 25 Getestete eingelassen werden. Hieronymus kommt mit seinem Programm „Als ob“, das er vor der Pandemie einstudiert hat. Der Rocker ist 50, und muss sich mit seinem Sohn rumschlagen, der partout nicht aus dem Haus will und ihm erklären will, wie das Leben so läuft. Denn der Rocker ist immer noch der Depp im Haus. Karten gibt es bei ticket-regional.de und reservix.de für 23,30 Euro, (normal), 22,30 Euro für Rollstuhlfahrer und 16,40 Euro für im Ehrenamt Tätige.