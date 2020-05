Am Samstag gibt es als Höhepunkt sogar eine einstündige Lasershow passend zur Musik: An die beiden Zweibrücker Autokonzerte auf dem Flugplatz kommt an diesem Wochenende nichts ran: Platz für 700 Autos, Bühne in der Mitte des Areals und über 20 Musiker.

Zweibrücken hat nicht das erste Autokonzert in der Saarpfalz-Region (das hatte Blieskastel am vergangenen Wochenende mit Oku), auch nicht das erste in der Pfalz (das war am 23. April in Steinweiler), aber das mit Abstand größte und ungewöhnlichste: Wenn am Samstag über 20 Zweibrücker Musiker zusammenkommen, dann ist das schon so etwas wie ein Stadtfest-Konzerte-Ersatz.

Markus Wille (52) von der Hubbert House Band hat die Zweibrücker Musiker zusammengetrommelt. „Wir kennen uns alle untereinander“, sagt der Gitarrist. Schon für das ebenfalls vom Zweibrücker OB und Livemusik-Fan Marold Wosnitza initiierte „Woschdkich TV“ – aufgenommen wurde auf einer Bühne in einer ehemaligen Metzgerei in Niederauerbach, daher der Name – sprach er die Kollegen an. „Ich habe alle angefragt und nur Zusagen bekommen“, so Wille. Bei dem Autokonzert am Samstag wird zweieinhalb Stunden nonstop gespielt. „Der Ablauf steht, und es gibt auch keine Umbaupausen“, verspricht er.

Musiker aus „Woschdkich TV“

Dabei spielen einige Musiker vor Publikum erstmals zusammen, die sich schon bei „Worschdkich TV“ gefunden hatten. So hat der Schlagzeuger Lars Lunova (Sin City) mit Wille und Sabine Deller (Gesang) schon „Ich will keine Schokolade“ zusammen gespielt. Wille ist auch derjenige, der am häufigsten am Samstag auftritt, einfach, weil er ohnehin in fünf Bands mitspielt – und das Konzert in fünf Tagen auf die Beine stellte. Bis zu 200 Mails pro Tag gingen hin und her.

30 Songs stehen auf der Setliste. Ab 21.30 Uhr kommt für die letzte Stunde des Konzerts zur Bühnenlightshow noch eine Lasershow am Nachthimmel dazu. „Die grafischen Effekte werden von der Musik gesteuert“, erklärt Sandra Matheis von der Zweibrücker Festlicht Eventtechnik.

Am Freitag spielt X-Pression

Die Besucher beim Autokonzert müssen Getränke und Snacks selbst mitbringen, auf dem Gelände wird nichts verkauft. Und sie sollten sorgen, dass die Hupe funktioniert – die braucht man als Ersatz fürs Klatschen.

Das Konzert heute Abend mit X-Pression ist auch zu empfehlen. Die Saarbrücker haben 2019 auf dem Ernstweiler Hof einfach alles gespielt, und zwar sehr mitreißend: Rock, Pop, Rap, Reggae – und die beiden Sängerinnen sorgen für Feuer.

Konzerte im Saarland

Der Zweibrücker OB Marold Wosnitza und Autokino-Organisator Holger Staab denken schon an weitere Konzerte auf dem Flugplatz. Bis dahin bleiben den Musikfreunden die SR1-Autokonzerte in Landsweiler-Reden: 20. Mai: Höhner und Petra Willians (zwei Pers. 60 Euro), 22. Mai: Laith Al-Deen (zwei Pers. 40 Euro) 23. Mai: Die Konsorten (zwei Pers. 24 Euro).

Infos & Karten

Zweibrücken, Autokonzerte Flugplatz, Einlass: 18 Uhr, bis 19 Uhr da sein, wer früh kommt, hat die besten PlätzeKarten: autokino-saarpfalz.de

Freitag, 15. Mai, 20-23 Uhr X-Pression, Karten: zehn Euro pro Person