Das Konzert „Rock meets Brass“ in der Festhalle mit der Stadtkapelle und der Heavyrock-Band „Purple Haze“ muss noch mal verlegt werden. Neuer Termin ist der 19. März, wie die Veranstalter mitteilen. Die Idee zu dem Crossover-Konzert mit fast 60 Musikern im Alter von elf bis 86 Jahren wurde an Ostern 2018 geboren. Der Erlös soll der Kinderpalliativstation der Homburger Uniklinik zukommen. Corona-bedingt muss die Veranstaltung – die am 11. Dezember hätte stattfinden sollen – bereits zum dritten Mal verlegt werden. Die steigenden Coronazahlen in der vierten Welle und die wechselnden Verordnungen ließen nichts anderes zu, wie die Veranstalter mitteilen, die die erneute Verschiebung nach eigenen Worten sehr bedauern. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Wer am neuen Termin im März verhindert ist, kann die Tickets auch bis 31. Dezember zurückgeben unter E-Mail olaf-ozzy@gmx.de.