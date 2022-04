Zum ersten Mal seit drei Jahren feiert Großsteinhausen am ersten Juli-Wochenende wieder Dorffest mit „Rock am Brunnen“ am Samstagabend. Zum ersten Mal ist der Eintritt hierzu frei. Musik macht The Red Couch, das Zweibrücker Duo Pepe Pirmann und Markus Wille. Das teilte Bürgermeister Volker Schmitt im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit. Pepe Pirmann und Markus Wille kennen das Dorffest schon: Pirmanns Schnapper Gang spielte 2007 beim ersten „Rock am Brunnen“, die Hubbert House Band mit Markus Wille spielte 2010 dort. The Red Couch spielt akustische Coverversionen bekannter Rocksongs.

Großsteinhausen war vor 15 Jahren neue Wege beim Dorffest gegangen und hatte für die Open-Air-Konzerte am Dorfbrunnen Eintritt verlangt und den Brunnenplatz dafür auch abgesperrt. Teil des Dorffestes war auch ein Weinfest, das man besuchen konnte, ohne Eintritt zu bezahlen. Der Sonntag, unter anderem mit einer Oldtimer-Traktorausstellung, war komplett frei. Das Programm werde sich im Prinzip an den Vorjahren orientieren, steht aber noch nicht ganz, sagte Schmitt.