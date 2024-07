Das große saarländische Sommerrockfestival Rocco del Schlacko vom 8. bis 10. August in Püttlingen bietet als Headlliner Alligatoah, (Donnerstag) Rise Against (Freitag) und Deichkind (Samstag). Nun steht auch der Zeitplan.

Am 8. August spielen Esther Graf (19.35 Uhr), die Beatsteaks (20.15 Uhr), Alligatoah (22.15 Uhr) und Ennio (Mitternacht). Der Nachmittag gehört Trip (15 Uhr), Sondaschule (16.45 Uhr), Provinz (18.20 Uhr). Der Samstag, 9. August, bietet Ski Aggu (19 Uhr), Nina Chuba (21 Uhr), Rise Against (23 Uhr) sowie Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (0.45 Uhr). Am Nachmittag erwartet werden Generation F (15 Uhr), Millencolin (16 Uhr) Pantheon Rococo (17.30 Uhr) und Montréal (18.30). Am letzten Tag spielen Feine Sahne Fischfilet (18.50 Uhr), Giant Rooks (20.45 Uhr), Deichkind (22.45 Uhr) und die 257ers (0.45 Uhr). Der Nachmittag gehört Kids in a Cage (14 Uhr), Adam Angst (15.45 Uhr), Bülent Ceylan und Band (17.45 Uhr) und Master Peace (18.45 Uhr).

Das Rocco del Schlacko Open Air findet seit 1999 statt, seit 2020 dauert es drei Tage. Der Name leitet sich von dem neben dem ersten Veranstaltungsgelände gelegenen Berg ab, der aus dem Abraum der nahe gelegenen Grube Viktoria entstand und dort Schlackenberg genannt wird. Es findet heute auf dem Festivalgelände Sauwasen zwischen dem Püttlinger Ortsteil Herchenbach und dem Saarwellinger Ortsteil Schwarzenholz statt, direkt an der Autobahn A8 – der Weg ist ausgeschildert, die Parkplätze auch. Mit rund 28.000 Zuschauern ist es das größte Sommerfestival für Rock, Pop, Punk, Indie, Rap und Electro im Saarland. Es gibt normale Karten und VIP-Karten für jeden Tag, ein Festivalticket für alle drei Tage sowie ein Kompletticket inklusive Camperstellplatz unter tickets.rocco-del-schlacko.de.