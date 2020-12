Robin Jessica Sanzo aus dem Saarbrücker Stadtteil Fechingen ist die neue Miss Saarland und wird das Bundesland bei der Miss-Germany-Wahl 2021 vertreten. Die Entscheidung per Online-Votum fiel am Dienstagabend, 15. Dezember, in Hamburg. Früher mussten die Bewerberinnen in Abendgarderobe und Badeanzug auf den Laufsteg, um den Wettbewerb zu gewinnen. Dieses Verfahren hat der Veranstalter schon vor der Corona-Krise aufgegeben. Die Misswahlen fanden bereits 2020 online statt und boten wichtige Neuerungen. Wenn Sanzo nur zur Wahl der „Miss Germany“ im Europapark Rust antritt, hat sie damit schon Erfahrung: Sie war 2011 schon einmal Miss Saarland. Robin Jessica Sanzo ist heute Ernährungsberaterin.