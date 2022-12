Das Ortskartell Ernstweiler hat den Vorsitzenden Robert Hähn in seinem Amt bestätigt, ebenso den stellvertretenden Vorsitzenden Simon Nikolaus, Kassenwart Bert Hofmann und Schriftführerin Gisela Hofmann. Zu Beisitzern gewählt wurden Hansgeorg Hähn, Kai Theobald, Reinhard Scheller, Sabine Schmidt-Wilhelm, Susanne Zimmermann, Andreas Bergmann, Dörthe Mache und Patrick Stahl. Kassenprüferinnen wurden Carmen Zimmer und Kerstin Kopf.

Robert Hähn kündigte an, dass wegen des großen Zuspruchs das Sommerfest auch 2023 wieder am dritten Juli-Wochenende im Prinzenpark stattfinden werde. Weitere Veranstaltungen wie ein Bouleturnier im Prinzenpark seien geplant. Sorgen bereitet Hähn nach eigenen Worten der Zustand des Gedenksteins an der Friedenslinde am Ernstweiler Hof. Die Inschrift sei stark verwittert. Sobald man wisse, was eine Restaurierung kostet, versuche man, diese mit Spenden und gegebenenfalls Hilfe der Stadt zu finanzieren.

Das Ortskartell Ernstweiler ist ein Zusammenschluss der Ernstweilerer Vereine. Es bündelt und unterstützt deren Aktivitäten im Ortsteil.