In diesem Jahr sollen auf 2500 Metern Straße in Althornbach Risse im Asphalt geflickt werden. Dem stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig zu. Den Auftrag bekam die Kaiserslauterer Firma VSI.

Bis zu 3000 Euro kann Althornbach im laufenden Jahr für die Rissesanierung in den Gemeindestraßen ausgeben. Laut Bürgermeister Bernd Kipp sollen auf jeden Fall der Bödinger Weg, die Straße Am Bahnhof sowie die Luitpoldstraße ausgebessert werden. Wichtig, so stellte Kipp klar, ist, dass bei der Sanierung nur die Risse im Asphalt beseitigt werden. Schlaglöcher werden nicht aufgefüllt. „Das tut recht gut halten, sieht halt nicht besonders schön aus“, kommentierte Kipp.

Laut dem Bürgermeister kostet die Rissesanierung pro laufenden Meter 76 Cent, hinzu kommt die Bausstelleneinrichtung von knapp 200 Euro.