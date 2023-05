Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einfach zwei Wochen lang Tschüss sagen und quer durch Rheinland-Pfalz radeln. Dieses Vorhaben, angetrieben von dem Wunsch, frei zu sein und Dinge neu zu sehen, haben viele. Der Zweibrücker Künstler Jürgen Rinck (54) hat es gemacht. Was daraus wurde, zeigt er an diesem Wochenende in Zweibrücken und in Saarbrücken.

Mit seinem Zelt im Gepäck und jeder Menge Neugierde war Jürgen Rinck unterwegs. Nur folgte seine zwölftägige Tour einer festgelegten Route. Sein Erlebtes verarbeitet Jürgen