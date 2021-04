Der Stadtteil Rimschweiler erhält einen Bücherschrank, der in einer alten Telefonzelle eingerichtet werden soll. Viele Bürger und Geschäftsleute aus dem Vorort unterstützen diese Idee und haben dafür gespendet. Ortsvorsteherin Isolde Seibert verweist darauf, dass neben der Kontrastbühne noch ein weiterer Spender aus Rimschweiler sowie mehrere Kleinspender je 500 Euro beisteuern, zusammen also 1500 Euro. Alle Spender wohnen nach ihren Angaben in dem Vorort oder sind dort geboren. Die Telefonzelle, die sie bei der Deutschen Telekom in Potsdam im Februar bestellt habe, habe eine Lieferzeit von etwas über einem Jahr und koste ohne Transportkosten rund 500 Euro.Die Bürger müssten sich also noch etwas gedulden. Der Bücherschrank erhält seinen Platz in der Bahnhofstraße an der Ecke zum Radweg.