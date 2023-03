Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende Oktober soll er fertig sein, der neue Kreisel am Ixheimer Nagelwerk. Zeit, sich Gedanken um eine Gestaltung zu machen. Der Rimschweiler Ortsbeirat schlägt eine Blumenwiese mit Pflug und Heuwagen vor. Entschieden ist aber nichts.

Die Rimschweiler SPD-Fraktion, so Klaus Fuhrmann in der Rimschweiler Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend, wünscht sich eine Blumenwiese samt Mandelbäumen inmitten des neuen Ixheimer Kreisels. „In