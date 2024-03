Die Durchfahrt im Baugebiet Neugartenahnung in Rimschweiler wird vorerst nicht durch Poller verhindert. Zunächst sollen die Anwohner zu ihrer Meinung befragt werden.

Die Holstein- und Schwabenstraße wurden im Ortsteil Rimschweiler bei der Erschließung des Neubaugebietes vor einigen Jahren verlängert und zu einer Ringstraße zusammengeführt. Nun steht im Raum, die Durchfahrt am Scheitelpunkt der Ringstraße durch mehrere Poller zu unterbinden, was die beiden Straßen faktisch zu Sackgassen machen würde.

Wie Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann (SPD) im Ortsbeirat am Donnerstag berichtete, will die Verwaltung in dieser Sache eine Entscheidung des Gremiums. Allerdings hätten bereits Feuerwehr und der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) durchblicken lassen, dass die Sackgassenlösung im Falle des Falles (Feuerwehr) sowie bei der Müllabfuhr (UBZ) Probleme beim Rangieren der Fahrzeuge bringen werde. Peter Ernst vom städtischen Tiefbauamt erklärte, dass die Idee zur Trennung der beiden Straßen ursprünglich daher rühre, dass für den Straßenbau zwei Abrechnungseinheiten vorgesehen waren. Ein Gedanke, der aber verworfen worden sei. Den Problemen beim Wenden könne mit herausnehmbaren Pollern begegnet werden.

Anwohner sollen befragt werden

Elisabeth Metzger (CDU) nannte die geplanten Poller „unnötig“, Gerhard Weber (SPD) fürchtete, dass flexible Poller über kurz oder lang gestohlen würden. „Ich habe ein Problem damit, dass UBZ und Feuerwehr damit Probleme haben“, sagte Stefan Schantz (FW). Silvia Kämmer wollte wissen, wie denn die Anwohner zu den Pollern stehen – ein Gedanke, der letztendlich aufgegriffen wurde. Im Moment ist, wie Ralf Hofer anführte, noch mit Baustellenverkehr zu rechnen, einige Grundstücke werden gerade bebaut. Poller seien deshalb wenig sinnvoll. „Wir warten den Baustellenverkehr noch ab und können in der Zwischenzeit ja die Anwohner befragen“, fasste es Fuhrmann zusammen. Ein Vorschlag, der Zustimmung fand.