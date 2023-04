In Rimschweiler hatte der Ortsbeirat eingeladen; fast 100 Gäste sind am Sonntag zum Baustellenfest gekommen. Die Freigabe der Ortsdurchfahrt am neuen Fahrbahnteiler ist laut Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann nur noch eine Sache weniger Tage. „Die Termine für die Asphaltdecke und die Markierungen stehen, viel Regen ist nicht gemeldet. Ich rechne diese Woche mit der Freigabe“, so Fuhrmann. Viele Rimschweiler freuen sich darauf. Aber einige Anwohner der Vogesenstraße hätten jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge: War es dort während der Bauzeit in der sonst lauten Straße doch sehr ruhig. Fünf Helfer an Grill und Getränkeausgabe sorgten am Sonntag dafür, dass die Kehlen der Besucher beim Diskutieren nicht zu trocken wurden und sich kein Hunger einstellte. Klaus Fuhrmann ist zufrieden mit dem Zuspruch, auf den das Fest am Fahrbahnteiler gestoßen ist. „Wir haben Würste und Getränke. Wenn die alle sind, können wir beim TuS noch Nachschub holen“, sagte er gegen 15 Uhr.