Die Rimschweiler Kerb feiert am Wochenende 50. Jubiläum. Natürlich gibt es das Ereignis, das früher Kirchweih hieß, schon viel länger. Aber irgendwann Ende der 80er Jahre hörten plötzlich auf einen Schlag alle Straußbuben und -mädchen auf, und es gab eine Lücke bis 1974. Seit einem halben Jahrhundert aber nun nicht mehr.

Die Straußbuben und -mädchen spielen eine tragende Rolle beim Kerbegeschehen – im Wortsinn, weil sie die bunten Sträuße durchs Dorf tragen, aber auch in Sachen Gestaltung. Denn sie sind es, die die Grundpfeiler des Kerbeprogramms auf die Beine stellen, vom Ansingen und Begraben der Kerb über die Kerberedd bis zu den Umzügen am Samstag, Sonntag und Dienstag, zwei von drei in Begleitung von Live-Kapellen. Das alles ist mit viel Aufwand, Gesprächen, Absprachen, E-Mails und Arbeitseinsätzen verbunden. Und es kostet Geld.

Die Straußjugend 2024 freut sich auf viele Gäste am Wochenende. Für die Jubiläumskerb wurden einige Veteraninnen und Veteranen rekrutiert, so dass es zum 50. exakt 50 Straußbuben und -mädchen gibt – national gesehen. International gesehen sind es 52: Zwei junge Yorkshireboys machen auch mit. Der jüngste Straußbub, Jaden Bauer, ist 16, der älteste, Stefan Wirth, 56 Jahre alt. Foto: Moschel 1974: Im Jahr als alles – wieder – begann, zogen die Straußbuben und -mädchen auch schon mit wehenden Sträußen durchs Dorf, hier an der Schultreppe. Foto: privat Umzug 1992: Margret und Willi Wirth fahren anlässlich ihrer silbernen Hochzeit in einer weißen Pferdekutsche mit. Blumenmädchen war Gerdi Lapp. Foto: privat Mit einem „Friendship“ genannten Wikingerschiff, gebaut von den „Alten Säcken“, wurde 2006 die 20-jährige Freundschaft mit den Engländern (einige davon hier an Bord) gefeiert. Foto: privat 1988: Man lauscht der Kerberedd am Sonntag. Links Gary Dyer und Ian Blackie, die beiden ersten Kerbe-Engländer, denen noch viele folgen sollten. Foto: privat 1994: Weil es beim Umzug regnet, wird die Musikkapelle kurzerhand mit einem tragbaren Pavillon geschützt. ArchivFoto: Steinmetz 1990: Straßenszene mit den Straußbuben und Akkordeon- Live-Musik vor der früheren Wirtschaft „Zum Bahnhof“ an der Ortsdurchfahrt. Foto: privat Immer wieder sonntags: Der letzte Strauß wird zur Turnhalle hochgetragen, hier 2004. Archivfoto: Steinmetz Umzug 2000: Die Kapelle braucht Licht, die Straußmädchen liefern es per Fackel. Sandra Abel, damals Wirth (Mitte), macht dieses Jahr noch mal bei der Straußjugend mit, mit ihren zwei Töchtern. Archivfoto: Steinmetz 1994: Die TuS-Gymnastikfrauen machen als Fußgruppe beim Umzug mit. Foto: Steinmetz Kerberedd 1991: Auf dem Turnhallendach lesen Silvia Kämmer, damals Bastian, und Thomas Schmidt. Foto: privat Die Kerberedd 2004 wurde wegen schlechten Wetters in die Turnhalle verlegt. Archivfoto: Steinmetz 2002: Der Stadt ist das Werbepferdchen Rosi Ross fortgeflogen, die Rimschweiler Straußbuben greifen das auf und bauen für den Umzug den Hengst Rudi Ross. Archivfoto: Steinmetz 2009: Die „Alten Säcke“ in grünen OP-Kitteln steuern zum Umzug die „Schweine-Krippe“ bei. Archivfoto: Steinmetz 2014: Ausgelassene Stimmung beim Umzug am Samstag. Archivfoto: Steinmetz 2003: Das „Wohnzimmer“ vor der Wirtschaft auf dem Bürgersteig war bei den Kerbegästen immer sehr beliebt. Heute ist es verboten. Archivfoto: Steinmetz 2005: Der Nikolaus fährt beim Umzug mit, und Knecht Ruprecht (Jörg Knerr) fehlt auch nicht. Gezogen wird der Schlitten von Eseln, die wie Hasen aussehen. Archivfoto: Steinmetz 2003: Gut behütete Herren feiern Kerb. Foto: Steinmetz 2005: Die Angler angeln ausnahmsweise auf dem Umzugswagen. Archivfoto: Steinmetz 2008: Die Kinder vom TuS laufen beim Umzug mit. Archivfoto: Steinmetz 1986: Die beiden ersten Kerbe-Engländer werden mittwochs nach der Kerb gebührend verabschiedet Eine jahrzehntelange Freundschaft sollte damit beginnen. Foto: privat 2013: Ein Kerbedrache schlängelt sich durch den Umzug. Archivfoto: Steinmetz 2018: Los geht’s mit dem Kerbeumzug bei Fackel- und Lampionschein. Archivfoto: Moschel 2017: Die Straußbuben und -mädchen lassen in der Ortsmitte die Kerb hochleben. Archivfoto: Steinmetz 2008: Bunt gekleidete und angemalte Guggenmusiken gehören zum Umzug dazu. Foto: Irgendwann in den frühen 90ern: Michael „Chalkie“ Chalker (Mitte) zeigt die Kerbeuhrzeit an. Foto: privat Angela Merkel und Gerd Schröder fuhren auch mal mit. Foto: privat 2023: Eric Frevel und Aaron Lauer taufen das Kerbesträußchen fürs Feuerwehrhaus. Archivfoto: Moschel 2006: „Ball is unser Sparkass fort ...“ Archivfoto: Steinmetz 2010: Die alten Griechen lassen grüßen. Archivfoto: Steinmetz 2015: Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Archivfoto: Steinmetz 2015: Hinauf geht’s mit dem Strauß aufs Turnhallendach. Archivfoto: Steinmetz 2018: Die Straußbuben und -mädchen machen keine Werbefahrt, sondern einen Werbelauf. Archivfoto: Moschel Familie Bold in der Bayernstraße dekoriert jedes Jahr ihren Vorgarten kerbetauglich; hier das Arrangement von 2017. Archivfoto: Steinmetz Foto 1 von 34

Das war auch 1974 schon so – im Jahr, als die Kerb wiederbelebt wurde –, wie sich einer der Reanimierer, Gerhard Bischoff, 1999 beim 25. Jubiläum erinnerte. Die Rimschweilerer seien aber so begeistert gewesen, dass es endlich wieder eine ordentliche Kerb mit allem Drum und Dran gab, dass sie sehr großzügig spendeten – so viel, dass am Ende sogar noch Geld übrig war.