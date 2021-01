Bücherschrank für Rimschweiler. Im Frühjahr stellt der Ortsbeirat von Rimsch-weiler am Rondell, an der Zufahrt zum Radweg, einen Bücherschrank in Form einer alten Telefonzelle auf. Finanziert wird er über Spenden. Der Ortsbeirat darf dafür kein Geld aus seinem Budget verwenden, teilt die SPD Rimschweiler mit. Wer Bücher spenden will, wende sich an ein Mitglied des Ortsbeirats.