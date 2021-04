Schandfleck weg, das Baugebiet hoffentlich bald da – zwei Themen, die den Stadtteil Rimschweiler lange beschäftigten, werden sich in diesem Jahr wohl auf einen Schlag erledigen. Da bleibt Zeit für andere Gedanken, etwa wie man eine Telefonzelle von Potsdam ins Dorf karrt.

Eine Telefonzelle gab es einst in Rimschweiler. Sie stand in der Dorfmitte zwischen der Sparkasse, die es nicht mehr gibt, und einer Wirtschaft, die es auch nicht mehr gibt. Aus Sparkasse und Wirtschaft wurden Wohnhäuser, und aus einer ausgedienten Telefonzelle soll ein Bücherschrank für den Dorfplatz werden.

Dort können Menschen ihre ausgelesenen Bücher hineinlegen und neuen Lesestoff herausnehmen – kostenlos. „Dafür hätten wir von der Telekom gerne ein Telefonhäuschen, in das dann Regale reinkommen“, erzählt Ortsvorsteherin Isolde Seibert. Das Häuschen befindet sich aktuell in einem Lager in Potsdam „und muss irgendwie hierherkommen“, sagt Seibert. Das müsse nicht unbedingt per Laster sein. Die Ortsvorsteherin schätzt, dass der Transport auch mit einem Auto und einem großen Anhänger möglich ist.

Da die ganze Aktion Geld kostet, werden Sponsoren für den Bücherschrank gesucht. „Über das Vorortbudget können wir das nicht bezahlen, weil es sich um eine Investition handelt. Deshalb haben wir vor Weihnachten Zettel verteilt und um Spenden gebeten“, berichtet die Ortsvorsteherin. Sie hofft, dass der Schrank bis März auf dem Dorfplatz steht – nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der einst die echte Telefonzelle stand. Das Bauamt habe bereits zugesagt, beim Aufstellen zu helfen.

15 Bauplätze auf dem früheren Schrottplatz

Auf dem Gelände des ehemaligen Schrottplatzes sollen, wie berichtet, ungefähr 15 Bauplätze entstehen. Ein Bauträger übernimmt dabei die Erschließung, verkauft werden die Bauplätze von der Stadt. „Die Nachfrage ist sehr groß, und ich denke, der Verkauf startet, wenn die Verträge mit dem Bauträger fertig sind“, so Seibert. Nach ihrer Schätzung könnte es im Frühjahr oder Sommer losgehen. Dann wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die nach wie vor große Nachfrage nach Bauplätzen im Ort wäre bedient und der nicht gerade ansehnliche Platz an der Durchgangsstraße wäre verschwunden.

Nichts zu berichten gibt es über die zahlreichen Feste, die übers Jahr in Rimschweiler gefeiert werden. „Die Pläne liegen alle auf Eis. Anfang Frühjahr versuche ich, eine Sitzung des Ortskartells abzuhalten. Aber ich befürchte, dass es eher April oder Mai wird“, sagt Seibert. Im Ortskartell sind die Vereine des Vororts vertreten. Beim Treffen Anfang des Jahres werden in der Regel die Termine für die Feste besprochen.

Da der Fahrbahnteiler, der den Verkehr aus Richtung Ixheim kommend vor dem Stadtteil abbremsen soll, nach Seiberts Schätzung noch mindestens drei Jahre auf sich warten lassen wird, soll in diesem Jahr wieder eine Tafel zum Messen der Geschwindigkeit an der Ortsdurchfahrt aufgestellt werden. Das Geld dazu sei im Haushalt genehmigt.

Was den Zustand der Toiletten in der Grundschule betrifft, ist Seibert mit der Lösung zufrieden. Die Pinkelrinne bekommt eine Spülung, so wie das früher der Fall war. Dadurch bleibe kein Urin mehr in der Rinne stehen, der dann unangenehm riecht. Wie berichtet, würde die Generalsanierung der gut 50 Jahre alten Toiletten 120 000 Euro kosten – zu teuer für die Stadt. „Die kleine Lösung ist besser als nichts“, sagt Seibert.

Überhaupt nicht zufrieden sei sie über den nicht vorhandenen Blumenschmuck im Rondell am Dorfplatz. Da sich niemand gefunden habe, der die Pflege übernimmt, wurde das Rondell mit Steinen verfüllt. Seibert: „Wenn ich dann den schönen Blumenschmuck in der Stadt sehe, ärgert mich das richtig.“