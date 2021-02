Zwei Saarländer im Team des Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz fühlen sich so wohl, dass sie hoffen, in der nächsten Saison mit der VTZ endlich wieder um Oberliga-Punkte spielen zu können: Dominik Rifel und Thomas Jung haben ihre Verträge verlängert.

Rückraumspieler und Abwehrspezialist Rifel, der zu Beginn der inzwischen abgebrochenen Saison von der HG Saarlouis zur VTZ zurückgekehrt war, und Thomas Jung, der im Sommer von der HSG Völklingen nach Zweibrücken gewechselt ist, haben ihre Verträge jeweils um ein Jahr verlängert. Mit den beiden 24-Jährigen steht schon mal eine Rückraumreihe der VTZ: Jung fühlt sich im linken Rückraum wohl, Allrounder Rifel hat seine Qualitäten schon auf der Spielmacherposition gezeigt. Der etatmäßige Spieler auf der rechten Rückraumseite, Tomas Kraucevicius, hatte seinen Vertrag zuvor schon verlängert.

In dieser Spielzeit hatte die VTZ überhaupt kein Spiel bestreiten können: Zunächst fiel die erste Partie wegen Stromausfalls in der Westpfalzhalle aus, dann kam der November-Lockdown und schließlich im Januar Februar der Saisonabbruch in der RPS-Oberliga.